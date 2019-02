Positano la magia della luna “cinerea” . Il nostro Fabio Fusco ha catturato la sottile falce della Luna crescente proprio dietro la Madonnina della Garitta, punto panoramico della perla della Costiera amalfitana, riuscendo a riprendere con la sua macchina fotografica sia la parte sottile e splendente della luna, sia la parte oscura.

La “luce cinerea” e fu descritta per la prima volta da Leonardo Da Vinci nel 1500. Si tratta della luce solare riflessa dalla Terra, in particolare dalle nuvole che rende visibile, accanto alla falce luminosa, anche la parte al buio del disco lunare colorandola debolmente di grigio-azzurro. In pratica non è altro che il “chiaro di Terra” sulla Luna, l’esatto contrario del chiaro di Luna sulla Terra.

Positano e la costa d’ Amalfi sono sempre una magia, grazie Fabio