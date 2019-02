Positano. Intervista al G.M. di Oceania Cruises Raffaele Cinque: “Equipaggio felice, ospite felice” è il mio motto.

Raffaele Cinque, Direttore Generale

Vengo da Positano nella bellissima Costiera Amalfitana. Più di 30 anni fa, mentre lavoravo a St. Barts nelle Indie occidentali francesi come Executive Concierge, in uno dei migliori hotel dell’isola, iniziai a notare le navi da crociera che stavano arrivando a St. Barts. Proprio allora e là ho saputo che questo è quello che volevo fare nella mia vita.

A bordo delle navi dell’Oceania mi sono reso conto di aver trovato una casa, una famiglia e la vita che ho sempre desiderato. Ho fatto buoni amici per la vita su cui posso contare. Lavoro con il miglior equipaggio di mare.

Durante il mio tempo libero, trascorro del tempo di qualità con mio figlio Gianvito che ora ha 15 anni. Viaggiamo insieme una volta all’anno in luoghi diversi che posso visitare anche a bordo delle nostre navi. Voglio che mio figlio viva in prima persona la bellezza e la diversità del nostro mondo.

Qual è il tuo porto preferito: è difficile scegliere il mio porto preferito, il mondo è bello. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe in Asia; Shanghai, Hong Kong e HCMC Saigon

Shanghai . Sento che è la New York dell’Asia, una città vivace e vibrante piena di energia con uno skyline che esce da un film futuristico. Mi piace il cibo e la diversità della città.

Che cosa fare a Shanghai



Giardini Yuyuan

Scolpiti da una ricca famiglia della dinastia Ming tra il 1559 e il 1577, i Giardini Yuyuan sono un’oasi di tranquillità – a meno che non andiate nei fine settimana quando è probabile che vengano assaliti. Sparsi tra i salici piangenti, i ciliegi e le sequoie gigantesche si trovano piscine con carpe, prati sapientemente curati, fioriture voluttuose e padiglioni ombrosi.

Il Bund

Inutile dire che una passeggiata notturna lungo il Bund, con lo skyline illuminato di Pudong come sfondo, è d’obbligo a Shanghai. Dal tramonto alle 21:30 circa, quando la famosa Oriental Pearl Tower spegne le luci, può diventare un po ‘più affollata, ma ci sono molti bar per cercare una pausa lungo il percorso.

L’ex Concessione francese di French Kiss Shanghai, che opera impunemente dalle leggi cinesi tra il 1849 e il 1943, è una delle parti più attraenti della città moderna. Con le sue ampie strade alberate, gran parte della sua architettura europea originale e alcuni fantastici ristoranti internazionali e boutique, è un luogo piacevole per trascorrere il tempo e fare shopping

Il mio ristorante preferito

Lost Heaven è una delle mete preferite dai visitatori e dagli espatriati di Shanghai, che serve una deliziosa “cucina popolare dello Yunnan” attraverso ricette di tribù appartenenti a minoranze che vivono nella provincia sud-occidentale della Cina. L’interno del ristorante – con il suo buffet di fotografie, arte, artigianato e scritti – è un vero punto vendita, così come il bar all’aperto sul tetto quando il tempo lo permette. Prova l’insalata di gamberetti in stile birmano e l’Ancient Trail Crispy Chicken.

http://lostheaven.com.cn/



Gnocchi da sogno

Sebbene Shanghai stia spopolando nei ristoranti internazionali a cinque stelle, i ristoranti locali su piccola scala continuano a resistere. Il cibo più iconico di Shanghai è il famoso gnocco di zuppa conosciuto come Xiao Long Bao. Questi piccoli pacchetti di comfort si possono trovare nei ristoranti bucolici di tutta la città, ma non si può sbagliare al Jia Jia Tang Bao di lunga data in People’s Square. Jia Jia Tang, 90 Huanghe Rd, Distretto di Huangpu.

Hong Kong

È stato detto che la vita a Hong Kong trascende i confini culturali e culinari e, una volta sperimentato lo stile di vita elettrizzante e dinamico, probabilmente sarai d’accordo. Trascorri una serata assaggiando le delizie culinarie del mercato notturno di Temple Street, sali sul Victoria Peak, piazza la tua scommessa al Happy Valley Race Course, o semplicemente goditi uno degli orizzonti più incredibili del mondo mentre passeggia sul lungomare di Tsim Sha Tsui. I bar e i ristoranti alla moda di Hong Kong sono all’avanguardia, lo shopping è leggendario e i musei ti porteranno in un altro tempo e luogo.

HONG KONG: DIM SUM CAPITAL

Mangiare dim sum è uno dei modi più autentici per sperimentare Hong Kong e la sua ricca cultura culinaria. Ecco alcuni dei migliori luoghi della città per goderselo.

Mott 32

La parola su Mott 32 è che è il miglior comune dim sum in città. È stato costantemente votato come uno dei migliori ristoranti di Hong Kong sin dalla sua apertura nel 2014. Lo spazio Art Deco underground in stile speakeasy è un vero piacere per gli occhi e per le papille gustative. Lo splendido design offre lo sfondo perfetto per piatti squisiti come il maiale iberico con miele di montagna giallo e gnocchi di zuppa di maiale di Kurobuta, granchio e caviale.

Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Rd, Central, Hong Kong

mott32.com



Yan Toh Heen

Questo elegante ristorante con due stelle Michelin gode di una posizione imbattibile con vista sul porto di Victoria. E mentre la vista è eccezionale, il cibo è ancora migliore. Dai il via al trio di gnocchi di qualità superiore: capesante al vapore con tartufo nero e verdure, aragosta al vapore e nido d’uccello con foglia d’oro e polpetta di granchio al vapore, per poi passare a prelibatezze come la deliziosa ciambella al vapore, gamberi e capesante.

InterContinental Hotel Hong Kong, 18 Salisbury Road, Kowloon, Hong Kong

hongkong-ic.intercontinental.com

T’ang Court

Essendo uno dei soli tre ristoranti cantonesi al mondo ad aver ottenuto l’ambito riconoscimento a tre stelle della Guida Michelin, T’ang Court è il fiore all’occhiello dell’elegante Langham Hotel di Hong Kong. E come tutti i buoni ristoranti cantonesi, serve il suo esclusivo marchio dim sum. Da non perdere gli involtini di farina di riso in padella con salsa piccante o le paste da forno piene di abalone e fauci di pesce.

Langham Hotel, 8 Peking Road, Tsim Sha Tsui.

langhamhotels.com

Tim Ho Wan

Questo comune buco nel quartiere di Mong Kok della classe operaia di Hong Kong ha sfidato le probabilità di diventare “il ristorante stella Michelin più economico del mondo” ed è ora uno dei luoghi imperdibili della città. I famosi e appetitosi panini di maiale alla griglia sono descritti al meglio come cambiati la vita, mentre altri piatti preferiti sono il maiale al vapore e gamberetti e le polpette di manzo con cagliata di fagioli.

G / F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon

timhowan.com

Fook Lam Moon

Da nessuna parte l’autentico dim sum cantonese è migliore di Fook Lam Moon, e con i suoi piatti impeccabilmente eseguiti e un servizio eccezionale, è facile capire perché è costantemente elencato tra i 50 migliori ristoranti asiatici. Il barbeque char siu pork è il migliore che abbia mai assaggiato, mentre i rotoli di riso al vapore con pasta di gamberetti e cagliata di fagioli sono buoni da morire.

Newman House, 35-45 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong

fooklammoon-grp.com



L’HCMC Saigon

Ho Chi Minh City in Vietnam è forse un po ‘caotica, ma anche fantastica.

Visita il mercato di Ben Thanh (Chợ, Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh), dove puoi comprare tutto tra cielo e terra. Sedersi in un ristorante all’aperto e mangiare pesce grigliato intero. L’Hotel des Arts Saigon vanta una magica terrazza panoramica con vista panoramica su tutta la città. Hanno musica fresca, bevande o caffè freddo, a cui sono particolarmente abili. Se sei in Vietnam, dovresti assolutamente entrare.

Cocktail con vista – Hotel des Arts Saigon

76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 3, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

I miei consigli per HCMC Saigon sono:

Ngon Restaurant

(Il mio ristorante preferito in città! / Ottime scelte locali / street food in stile)

160 Pasteur Street

Ristorante a

fungo ASHIMA , 35 A Nguyen Dinh Chieu, Phuong Da kao, città di Ho chi Minh.

Che consiglio avresti per il nostro equipaggio?

Vorrei dire loro che rispettarsi, avere l’atteggiamento giusto e iniziare ogni giornata con un sorriso sono strumenti importanti per la crescita. Nel settore dell’ospitalità, un sorriso e un atteggiamento positivo fanno molto!

Che cosa ti piace di più del tuo lavoro?

Quello che mi piace di più è interagire con i nostri ospiti. Incontro persone adorabili da tutto il mondo e mi sento benissimo nell’offrire il servizio Oceania Your World per creare ospiti fedeli. Mi piace andare in giro per la nave e ogni volta che i nostri ospiti sono entusiasti del nostro equipaggio e del nostro prodotto, mi dà un senso di orgoglio ed è molto gratificante. Mi sento felice quando il nostro equipaggio è felice e questo è qualcosa che puoi sentire a bordo. Ho una politica di porte aperte con i nostri membri dell’equipaggio e mi piace organizzare le attività dell’equipaggio. “Equipaggio felice, ospite felice” è il mio motto.