Positano , Costiera amalfitana . Questo pomeriggio alle 16,nell’aula consiliare, si è tenuto l’ incontro su viabilità e vivibilità. Il sindaco De Lucia al fianco delle associazioni Macchia Mediterranea e Posidonia che hanno sollevato le problematiche sulla viabilità. Mentre ancora si aspetta dal Prefetto di Salerno una ordinanza più restrittiva per la S.S. 163 e dalla Regione Campania un blocco dei Tpl sulla Costa d’ Amalfi, per evitare le tragedie di questa estate con ore di file da Piano di Sorrento per Tordigliano e da Positano e Praiano a Ravello , con richieste condivise con l’amministrazione De Lucia : no agli oltre 8 metri, alle deroghe e ad altri servizi di trasporto pubblico locale che non sia quello effettivo della SITA, che va potenziato.

Tanti sono stati i presenti all’incontro dove il primo cittadino di Positano ha discusso della regolamentazione interna al paese.

di 6 Galleria fotografica Positano: Incontro sulla viabilità con il sindaco De Lucia









Ecco il comunicato delle associazioni della scorsa settimana per ringraziare la disponibilità del sindaco nell’accogliere l’iniziativa.

“Si ringrazia il Sindaco Michele De Lucia per la disponibilità mostrataci nell’accogliere con piena condivisione questa nostra iniziativa. Durante l’incontro il Sindaco illustrerà le modifiche appena apportate alla ZTL spiegando i benefici che queste dovrebbero portare alla viabilità interna del Paese già per il 2019. Oltre ad eventuali interventi già in programma, mirati a migliorarne la viabilità e vivibilità in tutto il territorio di competenza Comunale. Il Sindaco risponderà alle domande dei cittadini accogliendo eventuali proposte su possibili soluzioni. L’incontro vedrà da subito degli interventi delle Associazioni che faranno un punto sull’attuale situazione, tenendo conto di quelle che sono le reali problematiche riportate da molti cittadini e turisti, e dalle Associazioni poi effettivamente riscontrate. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare in modo costruttivo all’incontro, al fine di offrire il proprio contributo allo sviluppo di un Turismo sostenibile, Uno sviluppo nel senso di una vivibilità, sicurezza e responsabilità comune, qualità proprie di una Comunità civile come la Nostra. Si ringrazia per l’attenzione e la partecipazione.”

Anche Positanonews era presente alla rinuone per appoggiare le associazioni ed il Sindaco sulla problematica.