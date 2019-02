Positano, Costiera amalfitana . Ieri sera alle 18 per poco non si è sfiorata la tragedia nella località Garitta. Un pirata della strada a tutta velocità stava per travolgere un pedone mentre usciva dalla macchina. E’ riuscito ad evitare di essere investito ma non che gli danneggiasse l’auto . “Uno spavento enorme – dice Mario Franco Mandara -, sulla Garitta davvero succede di tutto, mi chiedo se le telecamere funzionano speriamo che si scopra qualcosa”.