La ballerina Heather Parisi, insegnante di danza nella scuola di Amici, finalmente ha postato una sua foto su instagram della meravigliosa Positano d’ inverno.

La Parisi a quasi un mese dalla visita a Positano in Costiera amalfitana in compagnia dei figli e della sua dolce metà, seguita in esclusiva da Positanonews, con foto e video, è davvero una testimonial della possibilità di far apprezzare il nostro paese anche d’inverno..