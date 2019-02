Positano. Grave disastro ecologico all’Oasi Vallone Porto, una lava di rifiuti ha ostruito il sentiero – Video

Positano. Quello che potete vedere nel video riguarda un grave disastro ecologico del quale si parla troppo poco. Ci troviamo al di sopra dell’Oasi Vallone Porto. Da Nocelle, a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi, continua a scendere una vera e propria lava di rifiuti ed immondizia che ha completamente ostruito il sentiero alto del Vallone e costituisce un grave pericolo per l’ecosistema. Si tratta di una situazione da monitorare costantemente e con attenzione, cercando di porre rimedio anche in considerazione delle precipitazioni previste per i prossimi giorni e che, comunque, caratterizzano i mesi che ci separano dalla stagione estiva.