Positano, giovane in possesso di droga: misure cautelari – ANTEPRIMA

Misure cautelari sono state decretare per il 19enne di Positano, arrestato due giorni fa dai locali Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Obbligo di firma per il giovane, che dovrà presentarsi quindi alle Forze dell’Ordine. Durante il blitz il ragazzo di Positano era in possesso di 90 gr circa di marijuana e hashish in dosi per spaccio.