Anche a Positano in Costiera Amalfitana si celebra la festa della Candelora, per ricordare la presentazione di Gesù al Tempio. Per la funzione si è scelta la Chiesa dei Mulini, per permettere a tutti di poter partecipare. Purtroppo non si è registrata una grande affluenza, nonostante la serata mite che avrebbe consentito di raggiungere la Chiesetta senza troppi problemi. In particolare si è notata l’assenza dei giovani. Ci chiediamo a cosa sia dovuta questa scarsa partecipazione da parte dei positanesi ad una festa che rappresenta un momento importante del calendario liturgico.