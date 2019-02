Positano. Emergenza forza lavoro: manca personale, ecco perché

Positano è il paese che offre più lavoro in Costiera Amalfitana. Basta scorgere, infatti, i dati ISTAT del collocamento.

Arrivano da qualunque posto partendo da Agerola, fino a Vico Equense, per quanto riguarda le zone a stretto giro, fino ad arrivare a Napoli, ma addirittura fuori la Campania.

In genere, i grossi alberghi come il San Pietro o il Syrenuse, ma anche molti ristoranti, offrono, oltre al posto di lavoro, un alloggio ai dipendenti, anche se, negli ultimi tempi, con la trasformazione delle case in B&B o in affitta camere, è difficile trovare un appartamento in cui vivere.

I dipendenti, quindi, sono costretti a raggiungere il lavoro con i mezzi di trasporto pubblico o in auto e qui casca l’asino: non ci sono posti auto gratuiti, le auto sono troppe e i parcheggi e i garage sono solo a pagamento, anzi, da quest’anno, avranno anche un surplus sui prezzi, come ci racconta Enzo Mandara.

Quindi, molti in cerca di lavoro, al pensiero di dover prendere pullman che tardano le corse o che vengono soppressi o di raggiungere il posto di lavoro in auto, affrondando così ore di lavoro e pagando parcheggi con costi molto salati, preferiscono rimanere disoccupati o trovare posti di lavoro, in località più comode, anche se con uno stipendio più basso.

Questa cosa dovrebbe farci riflettere. E’ tutto sbagliato e nessuno ci tutela.

Ogni anno, noi di Positanonews, riceviamo tantissime richieste di “cerco personale” da parte delle strutture turistiche di Positano.

L’anno scorso sono stati molti gli albergatori a scriverci.

Se intendi anche tu inserire il tuo annuncio su Positanonews, usa la nostra sezione dedicata oppure inviaci una mail ad info@positanonews.it