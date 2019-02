Positano: Domani gli studenti della terza media dell’istituto L.Porzio ai funerali del caro prof Michele Barba

L’intero mondo dell’Educazione Fisica oggi è in lutto, per la tragica scomparsa del prof. Michele Barba. Lo ricorda, con commozione, la resposabile dell’Ufficio di Educazione Fisica del Provveditorato di Salerno, la dott.ssa Assunta Vitale, che, a nome di tutti i docenti dei Educazione fisica della provincia di Salerno, che hanno conosciuto e stimato il prof. Barba per il suo eccezionale lavoro sul campo, esprime il suo profondo cordoglio. Indubbiamente è una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel mondo della scuola e dello sport.

“Le grandi doti umane e professionali del prof. Michele Barba erano riconosciute da tutti,- dichiara la Dirigente Scolastica Stefania Astarita- e per questo lui era amatissimo dai colleghi ma in particolare dai suoi alunni, ai quali si dedicava con autentica passione e che, per lui, riuscivano a dare il massimo, conseguendo risultati straordinari, in particolare per un territorio come quello di Positano e Praiano, privo di strutture adeguate all’allenamento. Il nostro Istituto, grazie al prof. Barba, ha collezionato ogni anno coppe nei Campionati studenteschi provinciali e regionali, risultando un vero e proprio caso nell’intera provincia di Salerno. Perciò siamo grati al prof. Michele Barba, per quanto ha dato alla scuola, allo sport e a tutti noi, per il suo eccezionale lavoro e la sua grande umanità, per i semi gettati nei nostri alunni, che sicuramente daranno importanti frutti. Con profonda commozione, siamo vicini alla famiglia in questo triste momento”.

La scuola ha pubblicato sul sito web questo necrologio

“L’intera comunità scolastica dell’I.C. “L. Porzio” di Positano e Praiano piange l’improvvisa e prematura scomparsa del caro e indimenticabile prof. Michele Barba e partecipa affranta all’immenso dolore della sua famiglia.

Esempio straordinario di dedizione alla scuola, a cui ha dato lustro negli anni, garantendo risultati straordinari nell’ambito dei Campionati studenteschi provinciali e regionali, il prof. Michele Barba resterà sempre vivo nel cuore degli alunni, dei colleghi e di quanti lo hanno conosciuto e amato”.