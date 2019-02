Positano Città dell’Amore. Che spot da Cecchi Paone sulla Rai con Caterina Balivo, ma è la verità H Alessandro Cecchi Paone, nel corso della sua partecipazione questo pomeriggio a “Vieni da me”, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ha esaltato, giustamente, Positano perla della Costiera amalfitana.

Il giornalista e conduttore televisivo è stata intervistato dalla Balivo con la classica modalità dei cassetti che custodiscono i ricordi e, in da uno di questi, è spuntata una fotografia in cui compaiono lui ed il fratello in tenera età ritratti mentre erano seduti in una barca sulla spiaggia di Marina Grande a Positano.

«Siamo in un posto che mi è caro – ha detto Cecchi Paone, che in Costiera vive stabilmente non solo nel periodo estivo, mentre stringeva la foto tra le mani – Tu non puoi non riconoscerla: questa è Positano. Potrebbe essere Amalfi, Vietri Sul Mare e invece è Positano la città del mio cuore».

Cecchi Paone è infatti profondamente legato a Positano poiché, sin da piccolo, veniva in villeggiatura con i familiari. Come ha raccontato lo stesso Paone, il nonno Nicola, vedovo, spesso andava in Costiera Amalfitana, a Positano, con le sue fidanzate.

«Nonno Nicola potava le sue nuove fidanzate a Positano – ha raccontato Paone – E mi diceva che se non cascavano davanti alla bellezza di Positano non era aria. E a Positano una donna cedette. Nonno Nicola si sposò con lei in seconde nozze».

«Allora ho capito che Positano è il luogo dove vivere bene l’amore» ha detto Cecchi Paone che quella casa lasciata dal nonno l’ha poi restaurata dopo che la carriera gli «era andata bene». «Non è la mia casa solo d’estate è la mia vera casa – ha poi aggiunto il giornalista – Grazie ai positanesi