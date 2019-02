Positano, Costiera Amalfitana. Questa mattina la Multiservice ha provveduto immediatamente alla messa in sicurezza della strada che porta a Montepertuso, dopo la caduta di un albero causata dal forte vento di questi giorni. Anche a Positano non sono mancati i disagi con le avverse condizioni atmosferiche, ma gli operatori della Multiservice hanno lavorato con professionalità e velocità per evitare qualsiasi altro tipo di disagio e pericolo. Complimenti e buon lavoro.

