Positano biblioteca – sala studio nello scenario delle ex elementari rivive grazie a Posidonia

Positano, Costiera amalfitana . La biblioteca comunale diventa anche una sala studio aperta per gli studenti . La biblioteca e’ aperta di pomeriggio il Lunedì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 è il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 grazie ai volontari dell’associazione Posidonia . Il Comune di Positano accorpando le elementari alle medie alla scuola media di Fornillo è stato necessario spostare tutta la biblioteca alle elementari. Un lavoro immane che è stato fatto anche grazie alla collaborazione dei ragazzi delle scuole dell’istituto comprensivo Luca Antonio Porzio. Lo spazio delle elementari , arioso e luminoso, con un terrazzo aperto è l’ideale per i giovani positanesi che vogliano anche studiare, oltre a consultare i libri o prenderli in prestito. Libri che si trovano anche in rete con una aggiornata e moderna biblioteca online sul sito dell’associazione Posidonia

La biblioteca si trova in Via Pasitea nel plesso delle ex Elementari, dopo l’hotel Poseidon, scendendo per due rampe di scale dopo la latteria. Si trova arrivati a destra al di sotto del primo piano

Per telefonare chiamare 089811808