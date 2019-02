Positano . Auguri a Maria Luisa De Simone, la “pasionaria” dei cavalli

Positano, Costiera amalfitana. Auguri di buon compleanno dalla redazione di Positanonews a Maria Luisa De Simone una ragazza in gamba, amante degli animali, dog sitter, esperta conoscitrice e curatrice di cani e gatti , sopratutto “pasionaria” dei cavalli. Poche ragazze in Costa d’ Amalfi sono capaci di fare le lunghe passeggiate in montagna come fa lei con la sua “Stella”. Un’abilità straordinaria, persona capace, diplomata al Liceo Classico Marone di Meta di Sorrento, si è subito messa nel mondo del lavoro, nel settore turistico alberghiero e ora gestisce con grande successo nei commenti favorevoli , per la sua gentilezza e qualità offerta dei prodotti, degli escursionisti del sentiero degli Dei, che arrivano qui per Agerola sui Monti Lattari sul percorso più bello del mondo, il “Lemon Point” a Nocelle . Ma la sua passione assoluta è l’ippica e l’equitazione, più in generale l’amore per i cavalli, le passioni vanno coltivate, e sostenute da chi ci è vicino, perchè oltre ad arricchire la propria vita e felicità possono portare a traguardi inaspettati e per Maria Luisa , che non si fa fermare da nessuno, ci saranno sempre più successi e un futuro radioso. Perchè chi ama gli animali sarà sempre sostenuto dalla fortuna, inseguire gli obiettivi è , alla fine, il solo vero scopo della vita. In bocca al lupo e auguri

M.C.