Positano, attività per anziani: selezione per la sorveglianza di parchi e giardini. Ecco le info

Nell’ambito delle politiche sociali, il Comune di Positano seleziona n.2 anziani ultrasessantenni per l’affidamento dell’incarico di giardini e parchi comunali. Tale misura, tesa a favorire l’integrazione sociale degli anziani è stata approvata con delibera di giunta n. 19 dello scorso 15 febbraio. I requisiti per accedere a tale selezione è risiedere nel Comune di Positano, avere più di 60 anni ed essere titolati di pensione.

La presentazione dell’istanza deve essere fatta attraverso un apposito modulo disponibile all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Positano, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2019: alla domanda devono essere allegati Dichiarazione sostitutiva unica e/o Certificazione ISEE in corso di validità, con certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico curante. Il compenso previsto per svolgere questa attività di pubblica utilità è di 304,00 € lordi mensili. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive e Sociali al numero 089 8122528.

Al di là del compenso economico, questa tipologia di iniziative possono essere molto utili per gli anziani in età da pensione, soprattutto per coloro che una volta usciti dal mercato del lavoro, possono rendersi utili per la propria comunità coltivando attività e/o interessi che tendono a stimolare una vita sociale attiva: in tal senso esiste un importante legislazione a livello regionale e nazionale, che promuove e sostiene l’integrazione degli anziani.