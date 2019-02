Positano, Amalfi, Ravello da Mamma Agata. In Costiera amalfitana Andrew Zimmern il nemico del junk food. Ecco il video dello show “Delicious Destination” in anteprima. Davvero simpatico.

Andrew S. Zimmern (New York, 4 luglio 1961) è un critico gastronomico, chef, scrittore e conduttore televisivo statunitense.

È il conduttore del programma culinario Orrori da gustare (titolo originale Bizarre foods), in onda in Italia sul canale satellitare Discovery Travel & Living , DMAX e Fine Living nel quale vengono riportati i suoi viaggi intorno al mondo e le sue avventure tra le specialità culinarie tipiche, ma comunque singolari, dei luoghi che visita. In una puntata ha ammesso di non riuscire a mangiare le noci, i fiocchi d’avena e la carne in scatola.