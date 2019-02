Positano alla presentazione del Trail Campania. Attanasio “Un gruppo nato per passione”

Positano presente una una bella delegazione ( nella foto Fabio Fusco, Giovanni Cuccaro e Vito Attanasio con altri seguono questa passione ) alla presentazione del Trail Campania a Vico Equense. A prendere la parole Vito Attanasio “Un gruppo nato per passione” ha spiegato Attanasio. Una passione per lo sport e la natura, per la bellezza del nostro territorio , il solo fatto di cimentarvi in questa attività sportiva sana e naturale vi rende merito, grazie ragazzi da Positanonews!