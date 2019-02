Nel giorno di San Valentino siamo lieti di dare questa bellissima notizia: Alessandro Cinque si è sposato in Tailandia, coronando il proprio sogno d’amore. La scintilla per Alessandro è scoccata tra le spiagge tropicali e le meraviglie di una terra amata da molti positanese, che la prediligono come meta per il relax, alla ricerca di nuove avventure.

