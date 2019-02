Positano. Al via il micronido. Parla il sindaco Michele De Lucia: “Al primo posto sempre i bambini”

Positano. A completamento del progetto che ha visto il trasferimento delle classi di ogni ordine e grado nel plesso della scuola media di via Pasitea e la creazione di un nuovo plesso scolastico nella frazione di Montepertuso, con una scuola dell’infanzia innovativa, presto a Positano ci sarà anche l’apertura di un micronido, che accoglierà i bimbi più piccoli, fino ai 36 mesi. Il Comune di Positano attraverso il Piano di Zona Ambito S02 ha ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di € 130.000,00 circa (110.967,06 per la gestione e 20.130,00 per l’allestimento) per la realizzazione del primo micronido comunale. Una grande opportunità di crescita per i nostri bambini che impareranno a vivere in compagnia dei loro coetanei, accompagnati dal sapere esperto di professionisti, in un contesto protetto ed alla loro portata. Un progetto, un luogo ed uno spazio, quello del nido che favorirà lo sviluppo armonico dei nostri piccoli nella splendida cornice di Montepertuso. Il Sindaco Michele De Lucia: “Abbiamo messo sempre al primo posto i bambini e per loro è stato fatto tanto, non solo per le scuole in sé ma anche per la realizzazione di spazi al loro dedicati. Siamo orgogliosi dei traguardi che sono stati raggiunti, grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione ma in particolar modo del Consigliere Antonino Di Leva, abbiamo coronato il sogno di avere finalmente una scuola moderna, che guarda sempre più alle esigenze della famiglie ma anche alla crescita dei nostri bambini”.