UNA TRAGICA FATALITÀ. L’INVESTITORE HA PRESTATO I PRIMI, VANI, SOCCORSI

Era ucraino ed aveva 29 anni il giovane morto la scorsa notte, sulla Litoranea di Pontecagnano, dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Secondo quanto diffuso dai carabinieri, si è trattata di una tragica fatalità.

Erano circa le mezzanotte e mezza quando è avvenuto l’incidente: l’uomo alla guida dell’auto, un operaio di Montecorvino Pugliano non si è accorto del pedone per la scarsa visibilità sulla strada. Dopo l’impatto il conducente della vettura, una Peugeot 206 si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma Sergi Ursu (questo il nome dello sfortunato) è deceduto sul colpo.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Battipaglia.

L’automobilista è stato sottoposto ai test di rito che sono risultati negativi, il magistrato di turno ha disposto una perizia tecnica e l’esame autoptico sul corpo della vittima.

FRANCESCA SALEMME LIRATV