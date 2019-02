Pompei: Tre furti in bar e tabaccherie. Sequestrata una famiglia in casa

Pompei. La scorsa notte è stata una notte triste e movimentata, scatenata da ladri che hanno colpito diversi negozi di fila del centro e della periferia.

La storia più clamorosa è quella che ha visto come protagonista una famiglia composta da padre, madre e due figli che si sono visti piombare in casa un gruppetto di ladri entrati da una finestra che affacciava sul giardino. Poi li hanno chiusi in una stanza dopo aver preso le chiavi della tabaccheria di loro proprietà che si trovava sotto l’abitazione in via Plinio e hanno portato via tutto: soldi, sigarette, gratta e vinci, ect..

In contemporanea un’altra banda ha compiuto due razzie nei bar di via Roma e in piazza Vittorio Veneto, vicino alla stazione della Circumvesuviana di Pompei centro.

Bottino cospicuo per i tre colpi: oltre centomila euro.

I carabinieri hanno ascoltato i titolari degli esercizi colpiti, in maniera particolare la famiglia sequestrata in casa.

Attraverso la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza si spera di avere elementi utili per risalire alle due bande che sono entrate in azione.