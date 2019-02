Pompei: Centauro perde il controllo del motoveicolo e si scontra contro un’auto. Muore a soli 49 anni

Erano le 7 quando l’uomo percorreva via Appia per andare a lavoro quando perde il controllo del suo motoveicolo, scontrandosi così una macchina in corsa.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorisi, purtroppo il 49enne di Pompei non ce l’ha fatta: l’inciente è stato così forte da farlo morire sul colpo.

La polizia sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: saranno fondamentali i filmati del sistema di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter senza riuscire a frenare la corsa. Lo scontro con l’auto è stato terribile.

E’ il terzo decesso in una settimana nel comprensorio stabiese. Dopo il tragico incidente di pochi giorni fa sul raccordo a Castellammare e quello di ieri pomeriggio in via Passeggiata Archeologica, sempre nella città delle acque, un terribile sinistro ha strappato alla vita anche un 49enne di Pompei.