Poggiomarino. Finte Barbie prodotte in Cina ritirate dal mercato perché nocive per la salute dei bambini

Poggiomarino. Centinaia di finte Barbie sono state ritirate dal commercio poiché, in seguito a dei controlli approfonditi, è stata accertata la presenza di ftalati, dei materiali chimici estremamente dannosi che possono causare seri danni ai bambini. La sostanza che entra nei componenti della bambola serve a dare alla stessa morbidezza e flessibilità, ma nelle finte Barbie supera gli standard previsti dalla legge diventando pericolosa poiché durante il gioco i bambini tendono a maneggiare il giocattolo ed anche a metterlo in bocca, assorbendo in tal modo la sostanza nociva. La bambola in questione porta sulla scatola la scritta “Vogue Girl”, è prodotta in Cina ed è esportata da un’azienda di Poggiomarino, distribuita in tutta Italia e venduta a pochi euro. La bambola adesso è stata ritirata dal mercato ed è scattato il divieto di commercializzazione.