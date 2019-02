I pini di Piazza Mercato non erano a rischio? E la Scuola Carlo Amalfi? Disastri a case e alberi ovunque ma non a loro. L’accostamento non è casuale, anche se apparentemente sono cose completamente diverse. Ma sia per i Pini di Sant’Agnello che per la Scuola di Piano di Sorrento qualcuno ha voluto usare i dubbi che possono esistere per ogni cosa per ottenere dei risultati. Quali è da vedere. Il buon Eugenio Scalari, lo abbiamo conosciuto quando secondo noi ragionava meglio, diceva “Cui prodest”. Insomma , chi ci guadagna?

Insomma in entrambi i casi si sono fatti scomodare esperti con perizie per dare un supporto scientifico a scelte politiche. Ora si dirà che tutti gli alberi che pendono sono potenzialmente pericolosi, in effetti è vero, tutto ciò che pende potrebbe esserlo, anche, e di più, i segnali stradali. Come tutte le scuole potrebbero essere potenzialmente a rischio ( qualcuno ha valutato per bene quella di Via Legittimo?) .

La mia vuole essere solo una personalissima riflessione in piena libertà. Alla fine con Positanonews siamo da 14 anni che ci occupiamo quotidianamente della Penisola sorrentina, dalla mattina alla sera, abbiamo visto di tutto, cadere alberi, tegole, persino tetti, ma la Scuola Carlo Amalfi, nonostante la colpevole incuria umana , e i Pini, nonostante la pervicace volontà di abbatterli, sono ancora lì.. Finché non prevarranno le forze dell’irragionevolezza umana e coloro i quali come i lemming seguono gli ispiratori dell’autodistruzione delle testimonianze della propria storia.

Combattere anche per chi non capisce e non apprezza, come fa il WWF, non ne vale la pena. Ma va fatto per noi stessi e per le future generazioni..

Provare a salvare ciò che non è irrimediabilmente da distruggere diventa un’azione a volte incomprensibile, per chi vede in ogni azione una utilità economica e sociale, ma rientra nell’etica di quel dovere morale di kantiana memoria, per ciò stesso gratificante. Non si vince sempre perchè si ottiene lo scopo della battaglia, ma si vince se si lotta, se si è vivi , importante è sempre che la morte ci trovi vivi..

Sembra qualcosa di strano, ma non lo è . Sono troppe le persone che si arrendono, che muoiono dentro, che sopprimono la loro voglia di lottare e di ribellarsi. Persone come Claudio d’ Esposito o chi combatte, contro tutto e tutti, per ciò che ritiene giusto, forse hanno capito il vero senso della vita..

Intanto ci godiamo ancora questi Pini prendendo un caffè con gli amici al bar..

Michele Cinque