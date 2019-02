Piero De Luca e l’ex ministro Lotti: tutti insieme per un’amichevole di prestigio in onore del centenario

Lo stadio Arechi che ritorna a nuova vita grazie ad un’importante opera, già in corso d’opera – di restyling cominciata con l’apposizione dei sediolini in Tribuna Azzurra a cui farà da seguito l’installazione degli stessi negli altri settori dell’impianto di via Allende. In particolare, nel settore distinti, attraverso un gioco di colori (bianco e granata) i sediolini saranno incastrati a formare la scritta Salerno così come si presentava l’Arechi “chiavi in mano” negli anni novanta. Per l’occasione, questa mattina, c’è stato un sopralluogo sul manto in erba del “principe degli stadi” da parte del parlamentare Pd Piero De Luca e dell’ex Ministro Luca Lotti. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore allo sport Caramanno. L’Arechi restituito a nuova vita in occasione del centenario, sarà teatro di un’ importante amichevole. L’iniziativa avrà uno scopo benefico al fine di celebrare con la giusta enfasi la tradizione,ormai quasi centenaria, della beneamata. Per l’occasione l’ex ministro Lotti, nato anch’egli il 19 Giugno, festeggerà doppiamente un evento che entrerà di diritto nella storia della Salernitana.