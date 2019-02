Piano di Zona S2: la Regione Campania approva i progetti per riqualificare asili nido e micronidi di Cava, Amalfi, Positano, Scala e Tramonti

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana rende noto che la regione Campania ha finanziato i progetti dell’Ambito riguardanti il finanziamento di nidi e micronidi.

In particolare, su fondi POR Campania FESR 2014/2020 è stata approvato il progetto per la realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di Strutture/Servizi Educativi (Nidi, Micro-Nidi) per acquisto forniture nei comuni di Amalfi e Positano.

Mentre su fondi POR Campania FESR 2014/2020 è stato approvato il progetto per realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di Strutture/Servizi Educativi (Nidi, Micro-Nidi) per la manutenzione delle strutture di Cava de’Tirreni, Amalfi, Positano, Scala, Tramonti.

Prosegue l’impegno dei comuni dell’Ambito S2 rivolto alla prima infanzia con la realizzazione di nuovi nidi e la prosecuzione nella gestione delle strutture già esistenti.

Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.