Piano di Sorrento video shock del sindaco non uscite da casa intanto le strade sono state aperte. Da questa mattina positanonews sta seguendo le vicende del maltempo soprattutto in penisola Sorrentina E in particolar modo a Piano di Sorrento e Sant’Agnello strade chiuse via delle Rose strada chiusa Al Capone strada chiusa a via Ciampa via Balsamo cadute di alberi cornicioni e altro ancora Google fa l’avviso shock del sindaco Vincenzo Iaccarino che invita tutte le uscite di casa intanto superattivo Pasquale Daniello e le protezioni Civili di piano e di Sant’Agnello problemi anche a Massa Lubrense a Sant’Agata sulla strada verso i colli a Priora la strada è stata chiusa verso Sorrento piazza Lauro è chiuso anche il campo di calcio è la tendostruttura a viale dei Pini però notizie dell’ultima ora sono le 14:30 quando scriviamo e che le strade sono state aperte