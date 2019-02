Piano di Sorrento . Venerdì si presenta “Piano Forte” e a sorpresa arriva Salvatore Russo ( Nove Otto), cosa bolle in pentola nella politica carottese?

Piano di Sorrento . Si terrà venerdì 1 marzo 2019 alle ore 18 e 30 presso il Gran CafèMarianiello il battesimo di Piano Forte, il Movimento civico fondato da:Anna Iaccarino, Antonio D’Aniello, Giancarlo d’Esposito, Danilo Espositoe Torquato Galasso.

Si parte quindi da uno dei luoghi storici della centralissima Piazza Cota “…per iniziare a suonare le prime note”, come viene precisato nel manifestato di presentazione. Una serata per discutere serenamente di politica e di Città, senza guardare ad elezioni o a logiche di gruppi. Una serata che prevede anche alcune divagazioni e la partecipazione con sorpresa di Salvatore Russo (Nove Otto).

Vista la partecipazione del vincitore di Master Chef, bravo cuoco rinomato nel mondo culinario, è proprio il caso di dire che bisogna vedere cosa bolle in pentola nella politica carottese.. Chi vorranno cucinarsi? Sicuramente usciranno delle sorprese, ed i movimenti politici servono a far scuotere lo statu quo e far sicuramente da stimolo per la società, sono tutti fermenti che non possono non far bene al territorio, state aggiornati su Positanonews..