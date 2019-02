Piano di Sorrento: Un mese fa riproposto “L’orlando furioso” a teatro

Quasi un mese fa, il 24 gennaio, al teatro delle Rose di Piano di Sorrento, è stato riproposto in tema assai antico, che ci ha riportato ai primi studi liceali, sospesi tra l’ amor cortese e l’ amor cavalleresco, di rime baciate , amori, duelli e inganni dell’ “Orlando innamorato” e dell’ ” Orlando Furioso”, che a seguito del perduto amore, si lascia sprofondare in una follia senza tregua e scampo. Solo il suo fedele amico, memore della audacia e della passione amorosa che caratterizzava Orlando , cercherà di riportarlo alla ragione, andando al di là della terra , su, in un altra dimensione: la Luna.

Emanuela Grippo