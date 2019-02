Piano di Sorrento torna il divieto per i bus e mezzi pesanti sul Corso Italia, ma la SS 163 è piena di fossi, l’ ANAS che fa? Ci hanno messo un pò di tempo, troppo, ma ora , finalmente la strada statale amalfitana 163 che da Positano porta a Meta , per sopra, per intenderci, è stata finalmente riaperta del tutto. Però per chi la percorre è un vero e proprio campo di guerra con danni alle auto e pericoli alla circolazione , la ditta non doveva ripristinare lo stato dei luoghi?

Intanto dopo un anno rientra in vigore l’ordinanza con la quale i Comuni di Meta e Piano di Sorrento disciplinavano il transito dei veicoli pesanti sul Corso Italia. Il motivo di questa sospensione forzata era stato il cedimento della carreggiata lungo la S.S. 163. Ora che però l’ANAS ha fatto sapere che la situazione lungo la statale è tornata alla ormalità, si potrà finalmente dar corso al provvedimento.

In particolare la nuova disciplina sarà in vigore da questa notte a partire dalle ore 00, così come prevede la nuova ordinanza pubblicata oggi all’albo del Comune di Piano di Sorrento

Questi i criteri:

DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO:

in via Cavone dall’intersezione con via dei Platani fino a quella con Corso Italia, il divieto di transito per gli Autobus e per gli autocarri con mpc superiore a 35 q.li, dalle ore 07.30 alle ore 22.00;

in via Cavone dall’intersezione con via dei Platani fino a quella con la SS. 163 (Trinità), il divieto di transito per gli Autobus e per gli autocarri con mpc superiore a 35 q.li, dalle ore 22.00 alle ore 07.30.

DAL 1 OTTOBRE AL 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO:

in via Cavone dall’intersezione con via dei Platani fino a quella con Corso Italia, il divieto di transito per gli Autobus e per gli autocarri con mpc superiore a 35 q.li, dalle ore 08.00 alle ore 21.00;

in via Cavone dall’intersezione con via dei Platani fino a quella con la SS. 163 (Trinità), il divieto di transito per gli Autobus e per gli autocarri con mpc superiore a 35 q.li, dalle ore 21.00 alle ore 08.00.

Inoltre, come viene precisato nel corpo della vecchia ordinanza…

…Le presenti limitazioni avranno valore anche sui tratti di congiungimento con il Comune di Meta e di competenza di questo Comune, ovvero Corso Italia dall’intersezione con via dei Platani, via G. Maresca dall’intersezione con via Cavone fino a quella con la SS.163.