Piano di Sorrento: Si parla di abbattimento per la scuola in via Carlo Amalfi

Si parla di abbattimento per l’istituto scolastico in Via Carlo Amalfi.

A prendere questa decisione sono stati il Sindaco Vincenzo Iaccarino e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rossella Russo, con tanto di imbarazzante silenzio da parte della Dirigente scolastica dottoressa Maria Rosaria Sagliocco, e saranno loro a passare alla storia come quelli che avranno decretato il definitivo addio alla scuola.

E’ questa la verità che emerge dalla delibera di Giunta numero 8 del 23 gennaio scorso. Una delibera avente il seguente oggetto:

Intervento di “Realizzazione del nuovo istituto comprensivo scolastico in via Carlo Amalfi nel Comune di Piano di Sorrento”. Presa d’atto studio di fattibilità tecnica ed economica. Approvazione in linea tecnica del I lotto funzionale ed atto di indirizzo

Infatti dietro la copertura altisonante dell’oggetto della delibera si nasconde la più nefasta delle verità: La scuola sarà abbattuta.

Al suo posto verranno realizzate una palestra ed un auditorium, pertinenze di una scuola che forse un giorno si farà.

Ecco cosa scrive l’architetto Francesco Cannavale nella relazione che ha accompagnato la delibera:

Il primo lotto è di fatto quasi cantierabile. E’ lo stesso architetto Cannavale che ce lo fa sapere quando scrive che per gli interventi relativi al primo lotto funzionale (abbattimento e ricostruzione dell’edifico esistente) sussiste la piena compatibilità urbanistica, essendo l’area classificata dal vigente PRG vigente zona G1, regolata dall’art. 70 delle Norme Tecniche di Attuazione. In tale zona sono classificate “le aree occupate da attrezzature pubbliche prescolari e per la scuola dell’obbligo: scuole materne, elementari e medie, ovvero destinate alla integrazione degli spazi di pertinenza delle stesse”

Per il secondo lotto ci sarà un secondo momento per occuparsene.

Il Costo dei lavori inerenti al I lotto è di 3.975.000 euro.

Soldi che, come ha detto il Sindaco Vincenzo Iaccarino in una recente conferenza stampa, si punta ad ottenere mediante finanziamenti ad hoc per le scuole.