Piano di Sorrento: Sfiorata la tragedia al Cavone. Albero cade davanti ad un pullman. Aggiornamenti.

Piano di Sorrento. Pochi minuti fa è stata sfiorata una tragedia in via Cavone. Improvvisamente un albero è caduto sulla carreggiata proprio davanti ad un autobus che stava percorrendo in quella direzione.

Molta la paura dei pendolari. Ora sul posto stanno arrivando le autorità per spostare il grosso arbusto dalla carreggiata. Traffico bloccato.

Ora la strada è chiusa verso la Trinità, ma nel primo pomeriggio sarà sicuramente riaperta.

Presto aggiornamenti.

Aggiornamento delle 13.20.

La strada è riaperta al traffico.