Piano di Sorrento, Scuola Media Amalfi: fondi dal Ministero dell’Interno

Piano di Sorrento. Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione del Comune di Piano di Sorrento, 100mila euro per l’adeguamento della Scuola Media Amalfi alla normativa antincendio. Scrive Il Mattino che la deadline è il 15 maggio, data di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento: l’intervento dovrà essere realizzato in tempi strettissimi. Metà dei fondi saranno consegnati da Roma prima dell’inizio dei lavori, seguiti dalla seconda tranche di denaro. Il plesso sarà adeguato alle norme su resistenza al fuoco, accesso per i mezzi di soccorso, vie di fuga, larghezza dei vani scala, spazi per esercitazioni, depositi, impianti elettrici, sistemi di allarme, impianti di rilevamento ed estinzione degli incendi. Il finanziamento segna una svolta in un iter avviato a dicembre 2013, quando il Comune chiese a un professionista di effettuare una ricognizione degli interventi necessari per mettere in sicurezza il proprio patrimonio. A novembre 2015 lo studio di fattibilità stilato per la scuola di via Ciampa ottenne il primo ok. Ora scattano il finanziamento e il definitivo via libera al progetto. “La messa in sicurezza delle scuole dice il sindaco Vincenzo Iaccarino resta una priorità”.