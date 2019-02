Piano di Sorrento . Scuola Carlo Amalfi interviene Mare M5S “Non si può fare palestra senza scuola”. Ma non è l’unico ad aver dubbi L’iniziativa è del Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Salvatore Mare che negli scorsi giorni ha protocollato una richiesta di annullamento in autotutela della DCG n. 8 del 23/1/2019 di approvazione in linea tecnica del I lotto funzionale ed atto di indirizzo e di conseguenza anche della determinazione n. 62 del 4/2/2019.

Mare, inoltre, ha richiesto anche che il progetto portato a conoscenza del Consiglio comunale, anche in considerazione della ipotizzata variante.

Nel suo atto il rappresentante pentastellato evidenzia quella che a tutti è parsa da subito l’assurdità del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Iaccarino; vale a dire il fatto che provvedendo a demolire la scuola per consentire la realizzazione della palestra verrebbe meno il senso stesso della palestra come pertinenza della scuola.

Infatti, la scuola dovrebbe essere poi realizzata in un secondo momento e solo nel caso in cui dovesse andare in porto la variante, si perfezionasse l’iter espropriativo e si ottenessero tutti i pareri. In caso contrario la scuola non ci sarà più

Questo è quanto si è pubblicato, ma non è l’unico ad aver dubbi. Anche Antonio D’Aniello ha sollevato il problema dell’intervento solo rispetto ad auditorium e palestra, per esempio. Graziano Maresca pure ha indiviuato alcune irregolarità.

Positanonews a suo tempo disse la sua , una possibilità che valenti tecnici hanno ritenuto possibile , riaprire la scuola senza abbatterla. Oppure utilizzarla in qualche modo. Ma parliamo di quello che sta succedendo adesso .

Una vicenda complessa che Cannavale e Iaccarino si ritrovano con il cerino in mano o quasi ..

farebbe bene, come bene sta facendo con Piazza Mercato, a studiarsene la storia e approfondire valutazioni fatte troppo frettolosamente in passato..