Piano di Sorrento pericolo incrocio Via dei Platani – Cavone. Rimettete lo specchio

A Piano di Sorrento l’ incrocio Via dei Platani – Cavone, è diventato molto pericoloso. Oltre al fatto che nessuno rispetta lo stop sia all’uscita di Via dei Platani, sia alla fine del Cavone dove comincia Corso Italia, soprattutto in direzione Meta, la mancanza dello specchio nell’incrocio Cavone-Via dei Platani è diventato fondamentale.

Molti lettori segnalano la mancanza protestando per la pericolosità di quest’incrocio.

“Prima che ci scappa un nuovo morto, o che uno dei nostri figli o concittadino si faccia del male, mettete nuovamente lo specchio all’incrocio” ci scrive una lettrice. “Si rischia la vita e hanno tolto anche lo specchio”. Urge intervenire.

Lasciamo un appello al sindaco e all’amministrazione comunale di Piano di Sorrento affinché facciano qualcosa a riguardo per moderare, quando meno, la pericolosità del tratto stradale.