Ci segnalano una perdita d’acqua che é sita sotto le fondamenta di un palazzo in via S.Andrea a Piano di Sorrento.

Invano solleciti alla Gori ,che ha affermato che é zona privata e non interviene. Intanto da quasi 2 anni vengono sprecati metri cubi di acqua.

Nullo anche l’ intervento dei vigili del fuoco che hanno accertato il problema affermando che se si effettuava in tempi brevi il ripristino della perdita non ci sarebbero state conseguenze alle fondamenta del palazzo.

Ad oggi la perdita é aumentata e non si é fatto niente .

“La gori non é riuscita neanche a deviare l’acqua da quelle tubature – ci segnalano i lettori – poiché non sa nemmeno se esiste nel vecchio impianto in strada una chiave d’arresto per limitare la perdita. Intanto noi cittadini paghiamo l’ acqua a caro prezzo e poi la gori spreca metri e metri cubi di acqua al giorno.”

Accogliamo l’appello dei nostri lettori nella speranza che qualcuno riesca a risolvere questo problema.