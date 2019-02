Piano di Sorrento, partono gli incentivi per valorizzare attività di pesca e commercio

Nuovi incentivi da parte del Comune di Piano di Sorrento per valorizzare le attività di pesca e commercio. A renderlo noto è il Mattino nell’edizione odierna. In particolare, si parla di sette locali siti nel molo di Marina di Cassano i quali erano praticamente abbandonati da oltre dieci anni, praticamente poco dopo la loro inaugurazione da parte dell’assessore Ennio Cascetta. Questi ritornano a disposizione dei pescatori che potranno farne uso dopo l’ottenimento della concessione prevista e potranno utilizzarli come depositi. Per quanto riguarda i locali in questione, sono di grandezza variabile da 16 a 41 metri quadrati. I pescatori interessati possono già richiedere la concessione che è prevista per quattro anni a fronte del pagamento di un canone di 34 euro al metro quadrato (si parla, quindi, di minimo 567 euro ad un massimo di 1400 euro circa). I pescatori sono obbligati a custodire i locali, effettuare l’ordinaria manutenzione e pagare le bollette. Potranno utilizzare acqua corrente ed elettrica.

Non è tutto. Per quanto riguarda i commercianti, infatti, sono stati messi a disposizione ben tre locali comunali di via San Michele con canoni di locazione molto convenienti per i giovani sotto i 30 anni (si parla di sconti fino al 30%), per giovani coppie, disoccupati e imprenditori che sono disposti ad assumere con contratti di apprendistato. Ad annunciare la cosa è stato il responsabile dello Sportello unico delle attività produttive, ovvero Luigi Maresca. Un modo, quindi, per cercare di valorizzare due settori così minacciati dalla crisi economica.

Il sindaco Vincenzo Iaccarino e Pasquale D’Aniello hanno così commentato: “L’obiettivo è quello di favorire uno sviluppo ordinato delle attività portuali offrendo maggiori servizi agli operatori e, nello stesso tempo, garantendo la vivibilità della Marina”.

Gianluca Di Carmine dell’Ascom ha dichiarato:

“Riteniamo positiva qualsiasi misura volta al recupero del centro storico e al sostegno degli esercenti. Serve un piano di rilancio che parta dalla nostra categoria, sia adeguatamente supportato dal Comune e preveda il potenziamento dei servizi offerti ai consumatori, a cominciare da parcheggi e mezzi di trasporto”.