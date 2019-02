PIANO DI SORRENTO NUOTO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2019

I “Nuotatori del Golfo” sono lieti di invitarvi a contattarli per conoscere le nuove attività e per le iscrizioni per la nuova stagione e augurano buon anno sportivo, ci dicono in una nota. Oltre ad un’esperienza consolidata da anni, con una piscina con tutti i crismi, essa si trova in un posto strategico, facilmente raggiungibile da Positano come da Vico Equense e Sant’Agnello, comoda perchè posta nel centro commerciale di tutta l’area, bella e sana, immersa in una delle poche aree verdi incontaminate della penisola, ma sopratutto qui si vive un clima amicale eccezionale, è come stare in una famiglia.