Piano di Sorrento in lutto per Mariano Sessa

Piano di Sorrento in lutto per la dipartita di Mariano Sessa, di 85 anni. Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Maria, i figli Mario, Teresa e Giovanna, la nuora, i generi, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati e i parenti tutti. Le esequie sono state celebrate questa mattina nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Galatea, in Mortora. La Redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Sessa.