Piano di Sorrento. Si sta svolgendo presso la Biblioteca Comunale l’incontro “Dove va la politica italiana” sulla politica con Fabrizio d’Esposito (giornalista del Fatto Quotidiano) ed il Prof. Giovanni Ruggiero (ex sindaco di Piano di Sorrento). Al centro del dibattito le nuove prospettive. In particolar modo Fabrizio d’Esposito ha sottolineato come in questo momento ci sia una disgregazione della politica e quindi anche i partiti nazionali saranno costretti nelle prossime elezioni a valutare bene con chi stabilire delle alleanze. Ha evidenziato la posizione di Forza Italia e del Pd (impegnato nelle primarie), frammentato in varie parti e per il quale, ad oggi, nessuno sa cosa stia facendo. Un incontro molto interessante che vi consigliamo di seguire attraverso la diretta di Positanonews