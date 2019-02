Piano di Sorrento GORI toglie acqua questa notte senza avvisi e rispetto degli orari

AGGIORNAMENTO delle 7, 30 . PIANO DI SORRENTO. La Gori fa sapere che per consentire l’esecuzione di una serie di interventi già programmati alla rete idrica cittadina, da questa sera e fino a domani mattina si rende necessaria la sospensione nell’erogazione di acqua potabile in buona parte del territorio comunale di Piano di Sorrento. La GORI ha mandato un comunicato, ma molti carottesi segnalano a Positanonews che non c’erano avvisi lungo le strade, anche con dei fogli, come avviene in altre località, tipo in Costiera amalfitana o in altre realtà. Ma neanche il Comune di Piano ha fatto questa operazione di comunicazione pratica . Questo il comunicato che riportiamo ma l’acqua è tornata solo verso le 7,30 con disagi per le tante famiglie che devono portare i propri figli a scuola ed i pendolari.

“I rubinetti resteranno a secco per 8 ore a cavallo di oggi e domani. Gli operai dell’azienda, infatti, saranno al lavoro nella fascia oraria compresa tra le ore 22 del pomeriggio odierno e le ore 6 di domani mattina. Le utenze interessate sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio di Piano di Sorrento: Via Cavone (dall’incrocio con corso Italia fino all’incrocio con via dei Platani), via dei Platani, via Cavoniello, via Santa Teresa, via Vincenzo Iaccarino, via Mortora San Liborio (dall’incrocio con corso Italia fino all’incrocio con via dei Platani), via Legittimo e traverse, via delle Acacie, corso Italia, via delle Rose, piazza delle Repubblica, via Mercato, via San Michele e traverse, via Santa Margherita, piazza Cota, via Gennaro Maresca, via Casa Rosa, via Casa Lauro, via Stazione, via dei Tigli, via Bagnulo e traverse, via Carlo Amalfi, via Savino, via Gottola, via Ciampa, via Mariano Maresca, via Ripa di Cassano, via Madonna di Rosella, via Marina di Cassano, via dei Pini, via Cavoniello (incrocio corso Italia).”

La comunicazione non è stata diffusa sufficientemente , per la prossima volta suggeriamo una maggiore informazione e un anticipo della riapertura dell’acqua, visto che , a volte per motivi tecnici di pressione, si sfora con l’orario.