Piano di Sorrento: Eliminata la perdita in via Sant’Andrea

Qualche giorno fa, alcuni lettori ci avevano segnalato di una perdita idrica nei pressi di un palazzo in via Sant’Andrea a Piano di Sorrento (troverai l’articolo a fine pagina).

Dopo la segnalazione di Positanonews, nella mattinata di sabato 9 febbraio, la GORI è stata sul posto e l’amministratore del condominio in questione, sotto indicazione e supervisione dei tecnici, ha contattato una ditta di fiducia per la sostituzione di 15 metri di tubazione fatiscente in area privata, eliminando così la perdita, che, come ci riferisce un comunicato dell’azienda “non rientrava in alcun modo nelle competenze del Gestore del Servizio Idrico Integrato“.

Felici che la segnalazione è stata ascoltata e che il problema è stato risolto, ringraziamo i lettori per essersi affidati alla nostra testata giornalistica online e ringraziamo gli operatori che si sono dimostrati disponibili e tempestivi nella risoluzione del problema.