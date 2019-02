Piano di Sorrento, condoni-lumaca: ingaggiato pool di tecnici esterni per evadere le pratiche

Piano di Sorrento. Il Comune punta a smaltire le pratiche edilizie. Erano circa 2500 le richieste di sanatorie all’inizo dello scorso anno: ma in un articolo pubblicato oggi su Metropolis, Salvatore Dare parla di una cifra da rivedere al ribasso, perché in questi dodici mesi l’ente di piazza Cota è riuscito a evadere oltre cento richieste, alcune vecchie di diversi anni.

I condoni-lumaca, alla luce della consolidata mancanza di personale, rappresenta una zavorra che può procurare danni anche all’ente che non può incassare gli introiti legati a oneri e indennità. In tal senso, il Comune ha deciso di far scattare una sorta di proroga per il pool di esperti scelto dopo un bando pubblico indetto oltre due anni fa.

Tecnicamente il progetto si chiama «accelerazione della definizione delle pratiche di istanza edilizia in sanatoria». Il Comune di Piano di Sorrento ha previsto un ulteriore impegno di spesa per i prossimi 12 mesi quando si spera che la gran mole di procedimenti ancora sub iudice possa essere smaltita. Al momento, da quando è stato attivato il programma, sono stati rilasciati circa 100 permessi in sanatoria.

Il Comune di Piano di Sorrento sceglie quindi di affidarsi ancora una volta al geometra Nicola Arpino e agli architetti Walter Esposito e Felicetta Barbato. Per una terza annualità, la Regione Campania proroga il termine ultimo fissato per la definizione delle pratiche di condono. Ieri, il provvedimento ha assunto i contorni dell’ufficialità con la determina dirigenziale firmata dal funzionario responsabile del settimo settore del Comune, il geometra Michele Amodio.