Piano di Sorrento: Cessione in locazione alcuni locali in centro per giovani e disoccupati. La mossa salva-commercio

Canoni di locazione agevolati a favore di giovani, coppie con figli e disoccupati. Come scrive Salvatore Dare su Metropolis, questa sarà la strategia messa a punto dal Comune di Piano di Sorrento per rilanciare i locali commerciali di via San Michele. Si tratta di negozi di proprietà dell’ente di piazza Cota e che sono al centro di avviso pubblico per la locazione. La scelta di consentire tagli e benefit rappresenta una necessità legata sia alla volontà di imprimere un’accelerata al settore commerciale sia al desiderio di aiutare chi è in difficoltà e cerca un impiego. La decisione arriva nel bel mezzo di un dialogo in corso tra l’amministrazione del sindaco Vincenzo Iaccarino e una decina di grandi esercenti di Piano di Sorrento che hanno già illustrato in municipio un progetto per tutelare il commercio. Si chiedono nuovi servizi, compresi quelli della sosta, perché da mesi si è notato un decremento delle vendite e dunque c’è preoccupazione pure per i posti di lavoro.

I negozi che il Comune intende cedere in locazione si trovano tra via San Michele e via Santa Margherita. Nel dettaglio le agevolazioni previste dall’avviso pubblico riguardano esclusivamente i canoni. E’ prevista una riduzione pari al 30 per cento per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati da almeno sei mesi, per i primi tre anni di contratto. Taglio, sempre nella misura del 30 per cento, pure a fare dei giovani genitori di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori per i primi tre anni di locazione. Sforbiciata inferiore, pari al 20 per cento, per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi oppure che abbiano beneficiato della cassa integrazione o della Naspi: questo benefit sarà applicato esclusivamente per il primo biennio di gestione del locale commerciale di proprietà comunale. Agevolazioni ipotizzate nei confronti delle donne disoccupate, da due anni e sempre per i primi 24 mesi di conduzione dell’attività: taglio quantificato nel 20 per cento. Riduzione del 30 per cento invece a favore degli imprenditori che si impegnino ad assumere nell’iniziativa giovani apprendisti con contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica professionale, per tutta la durata del contratto, che non può essere inferiore a sei mesi o superiore a tre anni, o cinque anni per il settore dell’artigianato. Tranne quest’ultimo caso, le varie agevolazioni non possono essere cumulate.