Piano di Sorrento Carmela ricorda sua figlia nel giorno di San Valentino

Nel giorno di San Valentino Carmela una nostra lettrice ricorda sua figlia Virginia scomparsa anni fa.

Buon San Valentino amore mio, voglio dirti che terrò stretto al cuore ogni tuo consiglio, che porterò sempre con me il tuo sorriso, la tua forza, la tua dolcezza.

Ciao piccola stella, so’ che se mai mi sentirò sola dovrò solo mirare al cielo, so’ che ovunque sei, tu ci sarai.

La forza con cui ha lottato, sarà la mia nei giorni bui, il coraggio che ti ha distinta sarà il mio per superare ogni paura.

E la voglia di incontrarci, a ricordarmi che la vita è un soffio di vento

che nulla si deve rimandare, perché ci sono cose che non aspettano…

una nascita, una vita, una morte.

Sei nel cuore Virginia…e lì resti.

La tua mamma che ti ama ogni giorno di più

Si può ricordarla anche il giorni degli innamorati… Lei era e resterà il mio unico amore