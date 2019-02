Piano di Sorrento camper per visite senologiche a Piazza Cota martedì 19 febbraio alle 15 col bravissimo dottor Lucio Vitale . L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che ottobre sia il mese dedicato alle donne, cioè il mese della lotta contro i tumori del seno. I tumori del seno, per la loro diffusione, costituiscono, oggi, una priorità sociale: si stima, infatti, che in Italia nei prossimi 5 anni saranno oltre 50.000 le donne che saranno colpite da tale malattia.

Eppure se la prevenzione e lo screening avessero avuto una adesione totale da parte della popolazione femminile, negli ultimi 10 anni, sarebbero stati evitati 48 mila decessi. Per contrastare tale escalation l’Alts “Associazione Nazionale per la Lotta ai Tumori del Seno” gioca la sua parte facendosi promotrice del progetto 5 x 1000 che prevede una larga campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori mammari in 10 comuni campani.

Saranno effettuate visite senologiche gratuite, a bordo del “Camper Donna” (l’Unità Mobile di Prevenzione dell’Associazione). Il Camper e lo staff di medici specialisti e volontari dell’Alts raggiungeranno le donne campane nei comuni di seguito riportati: