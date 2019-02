Piano di Sorrento . Avviso del sindaco Iaccarino “Non uscite di casa”. La replica “Doveva farlo prima” . Un botta e risposta sui social oggi pomeriggio quando il primo cittadino Vincenzo Iaccarino ha lanciato questo avviso

PIANO DI SORRENTO AVVISO ALLA CITTADINANZA:

Considerato il perdurare dell’emergenza meteo per il forte vento che si prevede durerà fino a domani e che già ha provocato ingenti danni, si invitano i Cittadini a NON USCIRE DI CASA se non per reali e urgenti necessità. Dalle prime ore di questa mattina Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Vigili Urbani, Carabinieri,Tecnici e personale del Comune, Assessori Pasquale D’aniello e Marco D’Esposito sono impegnati a fronteggiare le tante emergenze provocate da questa eccezionale ondata di vento. Grazie a tutti

Già sul suo profilo facebook e sui social network commenti del tipo “Doveva farlo prima” visto che già da ieri c’era l’allerta meteo e le strade di Piano di Sorrento erano pieni di rifiuti per strada a causa del vento forte che spirava già da mezzanotte. Comunque nel pomeriggio le strade sono state tutte liberate e riaperte, ma l’allerta meteo della Regione Campania dice che fino a domani c’è ancora pericolo, quindi il consiglio è da seguire… Tanto è vero che, dopo Iaccarino, anche il sindaco di Meta Peppe Tito ed altri primi cittadini della penisola Sorrentina hanno dato lo stesso suggerimento.