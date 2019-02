Piano di Sorrento: Autobus EAV sosta in via Tigli con motore acceso

Un lettore ci segnala una situazione abbastanza “seccante” ma soprattutto irrispettosa, non solo per l’ambiente, ma anche per la salute dei cittadini stessi.

In via Tigli a Piano di Sorrento, gli autobus Eav sostano, nell’apposita area bus, con il motore acceso e con il climatizzatore in funzione.

Una delle prime cose che insegnano al corso della patente, ma soprattutto del CQC (il corso per la patente dei pullman, taxi e ncc) è che il climatizzatore va acceso solo in caso di estrema necessità, in quanto dannoso e inquinante per l’ambiente.

“Perché l’autobus EAV può sostare in via Tigli a Piano di Sorrento con motore acceso, – ci scrive il lettore – mantenendo in funzione il climatizzatore, mentre per un automobilista tale comportamento è passibile di contravvenzione (Art. 157 e 158 cds)?”

Il lettore, residente proprio nei pressi della zona, lancia un appello affinchè i vigili urbani e il Sindaco Vincenzo Iaccarino, tutelino, non solo l’ambiente, ma anche la salute dei cittadini, che sono stanchi di respirare gas di scarico e di segnalare il problema, senza ottenerne benefici.