Piano di Sorrento, arriva “Beauty lab center”: nuovo centro estetico nei pressi della Siesta!

Una bella notizia per gli amanti della cura del proprio corpo. E’ nato a Piano di Sorrento, infatti, “Beauty Lab Center”, un centro estetico che vede la luce nei pressi della Siesta. Un progetto nato dalla mente e dell’impegno di tre giovanissime imprenditrici, Gloria, Cristina e Teresa, le quali hanno deciso mettersi in gioco con grande coraggio e professionalità. Il centro estetico offre la possibilità di massaggi, pedicure, attività di visagista: il lavoro di visagista, come sappiamo, è legato agli al viso e alla pelle, ed è in grado di effettuare trattamenti per migliorare l’aspetto della pelle con massaggi e creme.

Un grande in bocca al lupo da Positanonews!