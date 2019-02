Piano di Sorrento, ancora furti in appartamento. Colpo a Via dei Platani

Piano di Sorrento – Nella notte di venerdì primo febbraio ladri si sono introdotti in un appartamento di via dei Platani svaliggiandolo. I ladri, che si sono introdotti nell’appartamento fra le 3 e le 4 del mattino, secondo quanto testimoniato dai vicini alle Forze dell’ordine intervenute sul posto, sapevano probabilmente che i proprietari erano all’estero. Questo fa pensare a delinquenti locali che conoscono la zona o a informatori locali che hanno dato le dritte giuste a terzi per mettere a segno il colpo. Torna la preoccupazione fra gli abitanti della parte alta di Piano, è ancora vivo infatti il ricordo dei continui furti nelle abitazioni della zona collinare delle estati scorse. Si spera in una pronta risposta di polizia e carabinieri con un controllo più capillare del territorio.